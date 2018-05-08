عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

مباشر

دونالد ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من الاتفاق النووي وتعيد فرض عقوبات على طهران

تقرأ الآن:

دونالد ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من الاتفاق النووي وتعيد فرض عقوبات على طهران

© Copyright :
reuters
حجم النص Aa Aa

البيت الأبيض يعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني. على الرغم من المساع الأوروبية لاقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق الموقع بفيينا في 2015 إلا أنه تعنت وانسحب.

دونالد ترامب: أمريكا تنسحب من اتفاق إيران النووي وتعيد فرض العقوبات على طهران

القرار ذو الخطورة الدولية من المرجح أن تكون تداعياته وخيمة خصوصا على إيران، ولكن الملياردير الجمهوري أصر على تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية بـ"تمزيق" الاتفاق.

دونالد ترامب: كان من المفترض أن يحمي الاتفاق النووي أمريكا وحلفاءها لكنه سمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم

وكان ترامب قد ندد مرارا وبشدة بما اعتبره الاتفاق "السيء" وهدد بـ"تمزيقه"، ونشر الاثنين الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابه في تويتر "سأعلن عن قراري بشأن الاتفاق الإيراني غدا من البيت الأبيض في الساعة14,00 18,00 ت.غ.

إسرائيل

نتنياهو: إسرائيل تقدر قرار ترامب بشكل كبير

موضوعات ذات صلة:

ما هي مواقف الدول الكبرى من الاتفاق النووي مع إيران؟