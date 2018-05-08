البيت الأبيض يعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني. على الرغم من المساع الأوروبية لاقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق الموقع بفيينا في 2015 إلا أنه تعنت وانسحب.
دونالد ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من الاتفاق النووي وتعيد فرض عقوبات على طهران
دونالد ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من الاتفاق النووي وتعيد فرض عقوبات على طهران
دونالد ترامب: أمريكا تنسحب من اتفاق إيران النووي وتعيد فرض العقوبات على طهران
القرار ذو الخطورة الدولية من المرجح أن تكون تداعياته وخيمة خصوصا على إيران، ولكن الملياردير الجمهوري أصر على تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية بـ"تمزيق" الاتفاق.
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وكان ترامب قد ندد مرارا وبشدة بما اعتبره الاتفاق "السيء" وهدد بـ"تمزيقه"، ونشر الاثنين الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابه في تويتر "سأعلن عن قراري بشأن الاتفاق الإيراني غدا من البيت الأبيض في الساعة14,00 18,00 ت.غ.