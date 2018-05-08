خيارات إيران مقابل سيناريوهات ترامب حول الاتفاق النووي

بينما يترقب العالم مساء اليوم قرار الرئيس الأميركي المتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وفي هذه العجالة نعرض الخيارات المطروحة أمام إيران في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق؟

الرئيس الإيراني حسن روحاني حذّر ترامب الاسبوع الماضي من الانسحاب من الاتفاق وشدد على أن إيران ستردّ بحزم في حال لم يحترم البيت الأبيض التزاماته.

كما أكد روحاني في وقت سابق أن طهران متمسكة بحقها بصناعة وشراء جميع أنواع الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها ضدّ ما وصفه بالقوى المحتلة في المنطقة.

بدوره أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال مؤتمر صحفي في نيسان الماضي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية جاهزة لاتخاذ إجراءات مفاجئة في حال تم خرق الاتفاق النووي.

كما أشار شمخاني إلى أن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يعد أحد الخيارات الثلاثة المطروحة أمام إيران بينما يبقى الخياران الآخران غير واضحين حتى الآن.

أوروبيا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم اقتراحا حول الاتفاق النووي الإيراني خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، وينص الاقتراح على منع طهران من ممارسة أي نشاط نووي حتى عام 2025 ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية، كما تضمن المقترح طرح شروط جديدة لحلول سياسية تتعلق بالوضع في إيران وسوريا واليمن ولبنان.

وفي ردّ على المقترح الفرنسي اعتبرت طهران أن باريس لا يحق لها تعديل اتفاق تم توقيعه من قبل سبع دول، وشدد على أنه أخبر ماكرون خلال عدة مكالمات هاتفية عدم نيّة إيران حذف أو تعديل شيء من الاتفاق.

وبينما ينوي الأوروبيون البقاء في الاتفاق حتى في ظل غياب الولايات المتحدة, أعرب دبلوماسيون عن قلقهم من مصير الشركات الأوروبية الموجودة في إيران في ظل التلويح الأمريكي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.