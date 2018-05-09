قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف الأربعاء مواقع لقوات النظام وحلفائه بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة فيما اعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات التحذير من الغارات دوت في الجولان.
هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف قوات النظام وحلفائه بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة والجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات التحذير من الغارات دوت في الجولان
هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف قوات النظام وحلفائه بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة والجيش الإسرائيلي يقول إن صفارات التحذير من الغارات دوت في الجولان
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد يوم الأربعاء أن هجوما إسرائيليا على منشآت عسكرية إيرانية جنوبي دمشق أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم ثمانية إيرانيين.
وجاءت أنباء الهجوم الإسرائيلي على منطقة الكسوة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.