"الكل يعلم" يفتتح مهرجان كان السينمائي

سارت الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز وزوجها الممثل خافيير بارديم على البساط الأحمر لافتتاح مهرجان كان السينمائي يوم الثلاثاء حيث بدأ بعرض فيلمهما الذي يحمل عنوان (الكل يعلم) وهو فيلم كتبه وأخرجه المخرج الإيراني أصغر فرهادي الحائز على جائزتي أوسكار.
وتقدم فرهادي على البساط الأحمر شابكا ذراعيه بكروز وبارديم إضافة إلى الممثل الأرجنتيني ريكاردو دارين الذي شارك أيضا في تأليف وإخراج الفيلم، وتعتبر هذه المرة الأولى منذ العام 2004 التي يتم فيها تدشين المهرجان بفيلمٍ غير ناطق بالفرنسية أو الإنكليزية.
ويروي فيلم (الكل يعلم) قصة امرأة انقلبت حياتها رأسا على عقب بعد مغادرتها الأرجنتين متجهة إلى إسبانيا، وإلى جانب كروز يتألق الممثل الإسباني خافيير بارديم والممثل الأرجنتيني ريكاردو دارين.
وينافس الفيلم 20 عملا آخر تتنافس على جائزة السعفة الذهبية في أول نسخة بالمهرجان منذ أن ساهمت مزاعم تحرش وإساءات جنسية هزت صناعة السينما وفتحت المجال لنشأة حملة (أنا أيضاً) في منح المرأة مشاركة أكبر في الأعمال السينمائية.
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ويرأس لجنة التحكيم التي ستمنح جوائز هذا العام الممثلة الاسترالية كيت بلانشيت، ويغلب الأعضاء النساء على اللجنة في نسخة هذا العام.
ويقام المهرجان في الفترة بين الثامن وحتى التاسع عشر من مايو أيار.
المصدر: رويترز