محامي دانيلز: كوهين قبض 500 ألف دولار من الثري الروسي فكسلبرغ

أعلن محامي ستورمي دانيلز الثلاثاء أن المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب مايكل كوهين استلم مبلغ 500 ألف دولار من شركة يملكها ثري روسي، أودعت في حساب شركة استخدمت أيضا للدفع لممثلة أفلام البالغين.
وأوضح محامي دانيلز مايكل آفيناتي تفاصيل تحويلات أخرى، وصفها بالمشكوك بها، بما في ذلك التي قيل بأنها من عملاق صناعة الأدوية "نوفارتيس" والشركة الحكومية "الصناعات الفضائية الكورية" وشركة الاتصالات الأمريكية "إيه تي أند تي".
وأكدت "نوفارتيس" أنها دفعت لشركة كوهين و"إسنشيل كونسولتانتس"، وذكرت أن المستشار الخاص روبرت موللر استفسر حول الترتيبات في تشرين الثاني/نوفمبر. كما أكدت "إيه تي أند تي" أنها دفعت لشركة كوهين مقابل معلومات داخلية من إدارة ترامب.
ووضعت ادعاءات آفيناتي في ملف نشر على تويتر، ما يمكن أن يؤدي إلى أبعاد جديدة للتحقيقات الفدرالية بشأن كوهين. واطلعت "إن بي سي نيوز" على وثائق مالية يبدو أنها تدعم التحويلات إلى حساب آفيناتي.
وعلق آفيناتي "إنه شيء غير أخلاقي، إنهم يرغبون وصمك بالعار، هذا المساء، الأسبوع المقبل، الشهر المقبل- لكنه يبقى شيء لا أخلاقي".
وقال عند خروجه من فندق مانهاتن ليركب السيارة صباح الأربعاء: "وثائقه غير دقيقة".
وأشار آفيناتي أن تحقيقاته كشفت تدفقلا4.4 مليون دولار عبر حساب الجمهورية الأول المرتبط بـ "إسنشيل كونسولتانتس" في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2016 وكانون الثاني/يناير 2018. وقد أسس كوهين شركة "إسنشيل كونسواتانتس" قبل انتخابات عام 2016، فيما بعد استخدمت لتحويل 130 ألف دولار لحساب دانيلز لمنعها من الظهور على الملأ في حسابها بالقضية الجنسية المزعومة مع ترامب لعقد خلا.
خصوصا، وأن آفيناتي تعرف على 8 تحويلات في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس عام 2017، يبلغ مجموعها نصف مليون دولار، من شركة كولومبوس نوفا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والتي قال أنها تخضع لسيطرة الثري الروسي فيكتور فكسلبرغ وابن عم فكسلبرغ أندرو إنتراتر.
وذكر محامي كولومبوس نوفا في بيان له، أن إدارة الشركة ملك وتخضع لأمريكيين وليس فكسلبرغ، رئيس مجموعة رنوفا الروسية.
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