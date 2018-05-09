العالم الأسترالي المعمر دفيد غودال يستعد لمغادرة الحياة في سلام، حسبما أعلن الطبيب المسؤول عن عملية "الموت الرحيم".
شاهد: ماذا قال العالم الأسترالي المسن قبيل موته بساعات؟
شاهد: ماذا قال العالم الأسترالي المسن قبيل موته بساعات؟
اللافت للانتباه أن دفيد البالغ من العمر 104 أعوام ألقى خطابا مقتضبا من قلب المستشفى بدى وكأنه وصيته الأخيرة.
"مللت الحياة.. أفكر في الانتحار منذ أكثر من عشرين عاما" هكذا قال غودال دون إبداء أية مشاعر. وأضاف "لا أعتقد أن هناك حياة أخرى .. أكون سعيدا حين أفكر أن لا شئ في انتظاري".... "متحمس جدا للموت".
ودعا العالم السترالي إلى تقنين الأدوية التي تساعد على الانتحار السريع دون آلام. وندد بعدم قدرة الأطباء على إدراجها في وصفات طبية متاحة للجميع.
ويحذر القانون الأسترالي من الموت الرحيم تحت أي ظرف كان بينما تقننها سويسرا، لذا سافر العالم بصحبة ابنته إلى مستشفى سويسري متقدم للخضوع لعملية "الموت الرحيم" بسهولة ويسر. وتعتبر سويسرا أكبر دول العالم استيعابا للراغبين في إجراء عملية الموت الرحيم.
ديفيد غودال أراد لفت الانتباه لقضية تقييد حرية الفرد في استراليا
ولفت ديفيد الانتباه إلى قضية تقييد حرية الأفراد في انهاء حياتهم، آملا أن تغير دول مثل أستراليا قوانينها لتكون أكثر تقبلا لمسألة الموت الرحيم.
ويقول ديفيد غودال إنه يريد إنهاء حياته يوم الخميس.