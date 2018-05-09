علماء أثار مصريون يعثرون على قبر كبير قادة جيش رمسيس الثاني

قالت وزارة الآثار المصرية في بيان لها الثلاثاء إن بعثة تابعة لكلية الآثار بجامعة القاهرة عثرت على مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني في منطقة آثار سقارة. وأضاف الوزراة ان صاحب المقبرة يدعى (ايورخي) وقد بدأ حياته العسكرية في عهد سيتي الأول والد رمسيس الثاني وهما من ملوك الأسرة التاسعة عشرة ثم تقلد أعلى المناصب العسكرية في عهد رمسيس الثاني منها المشرف على أملاك الملك في معبده المعروف باسم الرامسيوم.

ونقل البيان عن علا العجيزي رئيسة البعثة قولها إن المقبرة كبيرة واحتفظت بالعديد من النقوش الهامة التي تنم عن مكانة صاحبها.