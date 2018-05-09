طيران الإمارات تتقاسم منشاتها مع الاتحاد خارج الإمارات

قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يوم الأربعاء إن الشركة قد تتقاسم المنشآت مع منافستها شركة الاتحاد للطيران خارج دولة الإمارات.
وأبلغ الصحفيين في مقر الشركة في دبي أن الشراكة مع الاتحاد تمضي في "الاتجاه الصحيح". وأضاف أن قرارا لم يُتخذ بعد بخصوص محركات أحدث طلبية لطيران الإمارات من الطائرة ايرباص ايه 380.
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وأعلنت طيران الإمارات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نتائجها للسنة المالية 2017/2018 بنمو قوي في الأعمال وارتفاع الأرصدة النقدية.
وزادت أرباح طيران الإمارات لأكثر من مثليها إلى 2.8 مليار درهم (762.36 مليون دولار) في السنة المالية حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 1.3 مليار درهم قبل عام حسبما ذكرت الشركة في وقت سابق اليوم.