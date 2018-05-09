طيران الإمارات يعاني من نقص كبير في أطقم الضيافة

ويتطلب أسطول طيران الإمارات من الطائرات ايرباص ايه 380 وبوينغ 777-300 مزيدا من أطقم الضيافة في كل رحلة مقارنة مع الطائرات الأصغر حجما، ولتلبية متطلبات المسارات البعيدة.

وقال سبعة موظفين بطيران الإمارات إن الناقل الجوي يشغل رحلات بعدد أقل من المعتاد من أطقم الضيافة، وتعيد بشكل متزايد توزيع الأطقم على مسارات أخرى في اللحظة الأخيرة لضمان تشغيلها.

قال موظفون لوكالة رويترز إن شركة طيران الإمارات تعاني نقصا فادحا في أطقم الضيافة على طائراتها وإنها تواجه صعوبات في إيجاد أطقم كاملة لبعض الرحلات في أعقاب سلسلة من الاستقالات وقيود أخرى متعلقة بالعمالة.

ونف الناقل الجوي، ومقره دبي، أن يكون يعاني نقصا في أطقم الضيافة. وقالت الشركة إنها أبطأت وتيرة التعيينات في الشركة العام الماضي، بما في ذلك الأطقم، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة وبنشاط مجددا تعيين أطقم ضيافة.

وقالت طيران الإمارات في بيان لرويترز "نشاطنا المرتبط بالتعيين إضافة إلى التعديلات التي نجريها لاستكمال طاقم الضيافة على بعض طرز الطائرات، جزء من أي مراجعة معتادة للنشاط".

وقال أربعة موظفين إن سلسلة من الاستقالات بين العاملين في أطقم الضيافة وارتفاع عدد المطالبين بإجازات مرضية منهم، ضغط على شركة الطيران.

وجاءت تلك المشكلة نتيجة لنقص في الطيارين قال الناقل الجوي حول هذا في أبريل/ نيسان إنه سيدفعه إلى خفض عدد الرحلات على بعض المسارات هذا الصيف.

وتسعى شركات الطيران الكبرى للتكيف مع سوق تتزايد فيها المنافسة، وما يترتب على ذلك من أثر على التوظيف. فقد اضطرت ريان اير، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا، العام الماضي إلى الاعتراف بنقابات لكي تتفادى إضراب في أعياد الميلاد بعدما دفعها نقص في الطيارين الاحتياطيين إلى إلغاء رحلات.

مشاكل تعصف بالنقل الإماراتي

وتأثر نمو طيران الإمارات، التي توظف نحو 25 ألفا من أطقم الضيافة من مختلف أرجاء العالم، على مدى السنوات القليلة الماضية بفعل هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي للثروة في منطقة الخليج، وشهد الناقل أيضا تقلبات في الطلب.

وقال الموظفون إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الناقل كان يشغل في السابق رحلات بعدد أقل من طاقم الضيافة أو الطيارين عما تقتضيه القواعد التنظيمية، أو أن الموظفين تجاوزا ساعات العمل المقررة.

وينظم الناقل أياما مفتوحة لتعيين أطقم جديدة في 12 دولة على الأقل هذا الشهر، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بحسب أحد مواقعها الإلكترونية.

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وأظهرت رسالة داخلية لطيران الإمارات بالبريد الإلكتروني بتاريخ الثامن من أبريل/ نيسان اطلعت عليها رويترز زيادة كبيرة في عدد من يعتذرون عن الحضور في دوامهم لأسباب مرضية، وهو ما يؤثر على إعداد قوائم الأطقم والعمليات.

وقال بعض الموظفين إن الناقل حاول التخفيف من مشكلة نقص العمالة، وطلبت من الطيارين وأطقم الضيافة العمل ساعات أكثر كل شهر.

وفي محاولة لتحسين أوضاع العمل والمزايا في أعقاب شكاوى من أطقم الضيافة في فبراير/ شباط، قالت الشركة إنها بدأت في تقديم تغطية طبية كاملة لهم وإنها تراجع طلبات بزيادات في الأجور، بحسب موظفين.

ومن المنتظر أن تعلن طيران الإمارات نتائجها المالية السنوية يوم الأربعاء.