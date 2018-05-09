إردوغان يقول إن أمريكا لم تف بالاتفاق مع إيران وهي الخاسرة بانسحابها

نقلت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الحكومية يوم الأربعاء عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر من قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
ونقلت (تي.آر.تي) الإخبارية عنه قوله إن الولايات المتحدة لم تفي بالاتفاق الذي توصلت إليه.
وقال إبراهيم كالن، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي سيزعزع الاستقرار ويثير صراعات جديدة.
ونشر كالن على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قوله "إن الاتفاق المتعدد الأطراف سيستمر مع الدول الأخرى" وأضاف "إن تركيا ستواصل معارضتها لكل أشكال الأسلحة النووية."
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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الذي ألغى معظم العقوبات الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية في مقابل قيام طهران بالحد من طموحاتها النووية. ترامب وعد بإضافة عقوبات جديدة "عالية المستوى". فيما توالت ردود الأفعال العالمية على هذا القرار بين مؤيد ورافض.