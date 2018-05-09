هل ستنجح بلجيكا في منع تجريم الإجهاض؟

قررت كلوي المواطنة البلجيكية،أن تقوم بإجهاض جنينها بسبب ضائقة مالية ألمّت بها. ببلجيكا، و ليكون الإجهاض مشروعا يجب إجراؤه قبل 12 أسبوعا من الحمل بشروط خاصة منها، أن تكون المرأة المعنية تمر بحالة نفسية سيئة جدا، وعليها أن ترفق ما يثبت ذلك بقرار طبي، فضلا ضرورة ممارسة الإجهاض بواسطة طبيب.

لكن ما هي الأسباب التي تجعل الإجهاض ممنوعا في بلجيكا؟ الإجهاض في بلجيكا، يمر بمراحل عديدة، وبخاصة الشق القانوني الذي يجعل من تنفيذه عملية صعبة للغاية.

كلوي بروكفيلد

كلوي بروكفيلد مواطنة بلجيكية

"أعتقد أن الإجهاض لا يزال يعتبر من المحظورات و ينظر إليه باعتباره شأنا سلبيا للغاية، في حين أنه في بعض الأحيان يمكّن من تجنّب الوقوع في شيء سلبي. بالنسبة لحالتي الشخصية عتقد أنه سيكون من المؤلم حقاً أن أتحمَّل العيش مع طفلين .لست أدري ما السبب؟