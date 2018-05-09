فيسبوك تجري واحد من أكبر التغييرات في إدارتها

أمر مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، يوم الثلاثاء بواحد من أكبر التغييرات في الإدارة في تاريخ شبكة التواصل الاجتماعي فمنح قدرا أكبر من المسؤولية لكبير المسؤولين عن المنتجات في الشركة وأطلق قسما لتكنولوجيا سلسلة الكتل الرقمية (Blockchain).

ويهدف التغيير فيما يبدو إلى توطيد السلطة في الشركة العملاقة، رغم أنه لا يتضمن إقالة أي موظف أو تعيين موظفين من خارج الشركة ولا ينطوي على أي تغيير في دور زوكربرج أو شيريل ساندبرج المديرة التنفيذية للعمليات.