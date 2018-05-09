برينان: جنون ترامب يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي

اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة، وأشار إلى أنّ هذه السياسة تضعف ثقة العالم بمدى احترام البيت الأبيض لالتزاماته وتنفّر حلفاء واشنطن.

تصريحات برينان جاءت في تغريدة له على تويتر على خلفية قرار ترامب بالانسحاب أمس من الاتفاق النووي الإيراني، ما اعتبره برينان "مجنوناً وخطيراً", وأكد أنّ ترامب حرّف الحقائق المتعلقة بهذا الاتفاق وكذب على الشعب الأمريكي حيث قال في تغريدة له أمس : " اليوم قام ترامب في الوقت ذاته بالكذب حول الاتفاق النووي وأضعف الثقة الدولية بالتزامات الولايات المتحدة ونفّر أقرب حلفائنا, كما أنه عزز قوة المحافظين الإيرانيين وأعطى سبباً إضافياً لكوريا الشمالية كي تحافظ على أسلحتها النووية. هذا الجنون يشكل خطراً على أمننا القومي"

وكان برينان قد وجّه عدة انتقادات للرئيس الأميركي منذ توليه منصب الرئاسة العام الماضي، حيث انتقد إشادة ترامب بقرار وزارة العدل بإقالة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي.

وفي حديث سابق للراديو الوطني الأميركي أكد برينان عدم تحيّزه لأحد واحترامه خلال سنوات عمله للرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين الذين تعاقبوا على منصب الرئاسة ولكن وضع ترامب مختلف تماماً حيث أنه يفتقد للنزاهة والصدق في عمله حسب وصفه.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وقعت إدارته على الاتفاق النووي مع طهران وصف انسحاب ترامب في منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك "بالخاطئ والمضلّل", وقال : " يوجد العديد من القضايا الهامة للأمن القومي الأميركي أكثر من الانتشار المحتمل للأسلحة النووية أو حتى من حرب مدمرة محتملة في الشرق الأوسط . لهذا السبب فاوضت الولايات المتحددة على خطة العمل المشتركة".

أوروبياً أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها حول قرار ترامب, وأكدت التزامها بالاتفاق حتى في ظل غياب الولايات المتحدة, أما عربياً أيّدت كل من السعودية والإمارات قرار الانسحاب الأميركي.