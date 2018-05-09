فرنسية تواصل اضرابها عن الطعام للحصول على حق زيارة زوجها المسجون في المغرب

تواصل السيدة الفرنسية كلود مانجان أسفاري اضرابها عن الطعام الذي يدخل اليوم الثاني والعشرين على خلفية رفض السلطات المغربية السماح لها بزيارة زوجها النعمة أسفاري، المناضل الصحراوي والمعتقل في سجن القنيطرة بالمغرب منذ سنوات. ودخلت السيدة كلود مانجان في اضرابها عن الطعام في 18 أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يطرح المزيد من المخاوف حول تدهور وضعها الصحي حيث أكدت كلود مانجان أنها فقدت أكثر من 4 كيلوغرامات من وزنها مع تسجيل انخفاض في معدل نبضات القلب.

وتأسفت كلود مانجان لغياب أيّ رد فعل من السلطات الفرنسية رغم نداءات المنتخبين والمناضلين من أجل الضغط على السلطات المغربية والسماح لكلود مانجان بزيارة زوجها المناضل النعمة أسفاري.