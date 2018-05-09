تمثال ميغان ماركل الشمعي يلتحق بمتحف مدام توسو بلندن
قبل 10 أيام من عقد قران الممثلة الأمريكية ميغان ماركل على الأمير البريطاني هاري تم كشف النقاب عن تمثال الأميرة الجديدة المصنوع من الشمع الأربعاء في متحف مدام توسو بلندن، .
صناعة التمثال الشمعي استغرق ستة أشهر وتم الرجوع خلال مختلف محطات تحضيره إلى نماذج التماثيل الشمعية الخاصة بالعائلة الملكية في المتحف. وارتدت ميغان "الشمعية" ثوبا أخضر في إشارة إلى الثوب الذي كانت ترتديه في اليوم الذي أعلنت فيه خطبتها على الأمير هاري بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من خاتم الخطوبة الألماسي الخاص بها، والذي صممه لها هاري.
وستتاح فرصة زيارة رؤية الزوج الملكي الشمعي متحف مدام توسو من طرف الجمهور الوصول في اليوم الذي يسبق الزواج الرسمي.
ويعد متحف مدام توسو أحد أشهر المعالم السياحية في لندن، حيث يقف الناس في طابور لالتقاط صور شخصية مع شخصيات شمعية من المشاهير من الماضي والحاضر.