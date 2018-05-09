أعلنت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء أنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة لضمان تلقي أسواق النفط إمدادات كافية وذلك في أعقاب العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
وكالة الطاقة الدولية تعلن استعدادها لسد النقص بأسواق النفط حال توقف الصادرات الإيرانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن استعدادها لسد النقص بأسواق النفط حال توقف الصادرات الإيرانية
ومن المنتظر أن يصدر حظراً على الصادرات النفطية الإيرانية إثر إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلادة من الاتفاق النووي الشامل مع إيران مما سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على إيران قبل عام 2015.
وكان مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد صرح لوكالة رويترز بأنه بوسع السعودية رفع إنتاج النفط بعد قرار ترامب لكنه أكد أن المملكة لن تتحرك وحدها لتعويض نقص الصادرات الإيرانية.
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط بخيت الرشيدي قوله إن بلاده ستعمل مع منتجي الخام من أوبك وخارجها للحد من أثر أي نقص محتمل في الإمدادات بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران مستمرة في الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال مدير الوكالة يوكيا أمانو في بيان مستخدما الاسم الرسمي للاتفاق "تخضع إيران لأقوى نظام تحقق نووي في العالم بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة".
وتابع "حتى اليوم، يمكن للوكالة أن تؤكد تنفيذ إيران للالتزامات النووية" مضيفا أن الوكالة "تراقب عن كثب التطورات" المتعلقة بالاتفاق.