تعرف على قائمة المتسابقين الأوروبيين وأغانيهم في مسابقة يوروفيجن

تعيش البرتغال على نغمات موسيقى مسابقة الأغنية الأوروبية في نسختها الثالثة والأربعين. المسابقة الأوروبية تجري فاعلياتها لهذا العام في العاصمة البرتغالية لشبونة.
ست نقاط يجب معرفتها عن المسابقة
ثلاثة وأربعون مشاركا من بلدان أوروبية مختلفة يتنافسون على لقب العام 2018.
في الحفل نصف الختامي الذي وقع مساء الثلاثاء تم اختيار عشرة متسابقين من أصل تسعة عشر للصعود للنهائيات.
إسرائيل تشارك في المسابقة ومتسابقها يغني باللغة الإنكليزية.
بريطانيا وأيرلندا خارج المرشحين العشر.
في العاشر من الشهر الجاري سيجرى الحفل الختامي لاختيار متسابق واحد فقط.
إليك قائمة المتسابقين الذين حجزوا مقاعدهم في الحفل نصف النهائي:
1- النمسا: سيزار سامبسون ، لأغنية "لا أحد غيرك"
2- استونيا: إلينا نيشايفا، لأغنية "لا فورزا"
3 - قبرص: إينا فوريرا، لأغنية "فيوغو"
4 - ليتوانيا: إيفا زاسيماوسكايت، لأغنية "عندما نكون مسنين"
5- إسرائيل: نيتا برزيلاي، لأغنية "لعبة"
6 - الجمهورية التشيكية: ميكولاس جوزيف، لأغنية "كذب علي"
7 - بلغاريا: فريق أيوينوكس، لأغنية "بونز"
8 - ألبانيا: يوجنت بوشبيبا، لأغنية "مول"
9- فنلندا: سارا آلتو، لأغنية "الوحوش"
10 - ايرلندا: ريان اوشوغوني، لأغنية "معا"
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