قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يصلح لمنصبه، وذلك وفقا لما أورده موقع ميزان، الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية في إيران.
لاريجاني أضاف "ترامب ليست لديه القدرة العقلية للتعامل مع الأمور".
شاهد: البرلمان الإيراني يحرق علم أمريكا ونسخة من الاتفاق النووي
قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يصلح لمنصبه، وذلك وفقا لما أورده موقع ميزان، الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية في إيران.
لاريجاني أضاف "ترامب ليست لديه القدرة العقلية للتعامل مع الأمور".
وفي بداية جلسة البرلمان أحرق النواب علما أمريكيا ونسخة رمزية من الاتفاق النووي الذي أعلن ترامب انسحابه منه يوم الثلاثاء. وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن النواب رددوا كذلك هتاف "الموت لأمريكا".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نواب البرلمان وهم يحرقون العلم الأمريكي ويرددون "الموت لأمريكا"، ويقول فيه رئيس البرلمان أثناء حرق العلم مازحا "انتبهوا لئلا تحرقوا المكان".
إقرأ أيضا:
وقد سبق وأن وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس المريكي بأنه "شخص مزعج" يوم أمس في سياق تعليقه على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق النووي الإيراني. حين قال أن الولايات المتحدة لم تنفذ قط التزاماتها، معقباً إنه بخروج الولايات المتحدة من الاتفاق، فإنها تقوض أمريكا بشكل رسمي التزامها تجاه معاهدة دولية.