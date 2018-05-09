إسرائيل تطرد ممثل هيومن رايتس ووتش بتهمة الحث على مقاطعتها

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أنها ستدعم ممثلها عمر شاكر المواطن الأمريكي من أصول عراقية.

واتهمت إسرائيل بمحاولة قمع الانتقادات التي تقيد في سجل ممثلية "هيومن رايتس" لديها، وأشارت إلى أنها ستعترض على القرار في المحكمة، فيما نفى شاكر الاتهام الموجه إليه.

وكانت إسرائيل قد رفضت منح إذن العمل لشاكر العام الماضي، في خطوة لاقت الانتقاد من الولايات المتحدة. فيما بعد منحته إشارة دخول لسنة واحدة.

ووصف مسؤول في "هيومن رايتس ووتش" إيان ليفين التصرفات الإسرائيلية، مثل تجميع ملف ضد شاكر و"طرد مدافع عن حقوق الإنسان بأنه صفحة من قواعد دليل عمل المخابرات الروسية أو المصرية".

مضيفا: "لا يتعلق الموضوع بشاكر، بقدر ما يتعلق بمنع حرية التعبير في "هيومن رايتس ووتش" وحظر توثيق الانتقاد ات في سجل الحقوق في إسرائيل".

وزعم وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي أن شاكر هو "ناشط في المقاطعة" وأعلن أنه "سيعمل على طرد الناس على شاكلته من البلاد" بكل الوسائل المتاحة.

وأضاف أنه يتصرف تبعا لتوصية وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان، إذ أوضحت إدارته أنها جمعت معلومات تظهر أن شاكر يدعم مقاطعة إسرائيل منذ سنوات.

وذكر درعي في بيان له: "إنه أمر لا يمكن تخيله، أن ناشطا في المقاطعة يمكن أن يحصل على إذن في إسرائيل، يمكنه من العمل بكل الوسائل المتاحة ضد الدولة. وسأستخدم جميع الوسائل لطرد مثل هؤلاء الناس من البلاد".

مجموعات منظمة هيومن رايتس ووتش ترد على قرار إسرائيل

وكتب شاكر في تغريدة له على التويتر أنه تلقى أمرا بمغادرة البلاد، بعد أن جمعت السلطات الإسرائيلية ملفا من سبع صفحات لمعلومات مخابراتية ضده.

وذكر "إنها المرة الأولى في تاريخ هيومن رايتس ووتش، التي تطرد فيها إسرائيل مسؤولا"، وتابع "وقد رفضت منذ سنة منحي إذن عمل، موجهة لنا الاتهام بـ "الدعاية المضادة". والآن أصبحت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

"الهدف الحقيقي هو تكميم أفواه المعارضة"

وأوضح شاكر: "أنا لم أدعُ إلى أي مقاطعة لإسرائيل خلال عملي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" وهذه هي رسالة وزارة الداخلية إلي، التي يبلغوني من خلالها بقرارهم رفض تمديد تأشيرة الدخول للعمل".

وقد نشرت السلطات الإسرائيلية، في وقت مبكر من هذا العام، قائمة بالمنظمات التي سيمنع نشطاؤها من دخول البلاد نتيجة دعمهم لحملة المقاطعة.

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