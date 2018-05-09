شاهد: الحمم تتصاعد مجددا من بركان كيلاويا بهاواي والسلطات تحذر السكان

عاود بركان كيلاويا، في منطقة ليلاني استيس بهاواي، نشاطه بعد توقفه لفترة قصيرة حيث أطلق المزيد من الحمم بسبب ظهور شقوق وفتحات إضافية، مما أدى إلى تدمير منزل جديد، وهو ما يرفع عدد المنازل المدمرة جراء البركان إلى 27 منزلا، حيث قذف بركان كيلاويا أنهاراً من الحمم البركانية وغازات سامة في المناطق السكنية.
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وكانت السلطات المحلية قد سمحت لسكان هاواي الذين أجبروا على الفرار جراء الثورات المتكررة للبركان، بالقيام بزيارات سريعة إلى منازلهم الأحد لإنقاذ حيواناتهم الأليفة وإحضار أدويتهم واقتناء أغراضهم الضرورية. ووصل ارتفاع الحمم البركانية إلى 70 مترا. للتذكير يعتبر بركان كيلاويا، أكثر براكين الولاية نشاطاً.
وكالة الدفاع المدني أوصت السكان بمغادرة منازلهم تحسبا لوقوع حوادث وأجلت قسرا أكثر من ألفي شخص، كما حثت المتطفلين على البقاء بعيداً عن موقع ثورة البركان.