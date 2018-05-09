ماكرون يدعو روحاني إلى التمسك بالاتفاق النووي

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني على الانضمام لفرنسا وبريطانيا وألمانيا في تمسكها ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.

وفي اتصال هاتفي، بعد يوم من إعلان ترامب انسحابه من جانب واحد من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران، قال ماكرون إن هدفه هو "حفظ الاستقرار الإقليمي".

وقال قصر الإليزيه في بيان بعد الاتصال "أكد الرئيس الفرنسي على استعداد فرنسا مواصلة العمل بالاتفاق النووي في جميع النواحي".