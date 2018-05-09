شاهد: روسيا تحتفل بعيد النصر بعرض عسكري ضخم
في عرض عسكري عند الساحة الحمراء في موسكو، احتفلت روسيا بعيد النصر الذي يرمز لنهاية الحرب العالمية الثانية. وأشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأربعاء ببطولة الجنود السوفييت الذين ضحوا بحياتهم لانهاء الحرب فى خطابه.
كما أشار بوتين إلى عدم التسامح والعدوانية باعتبارها تهديدات جديدة في العالم الحديث.
وتعهد الرئيس الروسي بالتزام بلاده بالحوار لضمان وجود عالم مستقر.
تحتفل روسيا بهزيمة ألمانيا النازية في 1945 في 9 أيار/ مايو من كل عام لتكريم أولئك الذين قاتلوا وماتوا في الحرب العالمية الثانية.
وتقول روسيا أن عدد ضحايا دول الاتحاد السوفيتي الذي قضوا خلال الحرب يصل إلى 26 مليون شخص في الحرب، بما في ذلك 8 ملايين جندي.