بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المستبعد أن تسعى روسيا للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.
نتنياهو يقول أن روسيا لن تحد على الأرجح من عمليات إسرائيل في سوريا
نتنياهو يقول أن روسيا لن تحد على الأرجح من عمليات إسرائيل في سوريا
وأبلغ نتنياهو الصحفيين في إفادة عبر الهاتف إن تكهنات سابقة بأن موسكو، التي تسعى لبسط الاستقرار في سوريا، ستمنع ضربات إسرائيلية عبر الحدود قد ثبت عدم صحتها بقوله "ليس لدي ما يدعو للاعتقاد لغير ذلك هذه المرة".
وتأتي زيارة نتنياهو إلى روسيا وسط تصعيد خطير للتوتر بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة خاصة حول سوريا والاتفاق النووي.
هذا وتشن اسرائيل ضربات متكررة على مواقع عسكرية في الأراضي السورية يعتقد أنها إيرانية كان آخرها مساء الثلاثاء واستهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي.
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وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وقال نتنياهو "أنا وشعب إسرائيل نثمن عاليا قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران"، مشيرا إلى أن ترامب اتخذ قرارا شجاعا وصحيحا، فيما عبر فلاديمير بوتين عن "قلقه البالغ حيال هذا القرار وأكد مجددا أهمية هذه الوثيقة"، بحسب ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي.