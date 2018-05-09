تعرف على أول رد فعل قطري بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق الإيراني

دعت قطر إلى التحرك الجماعي من أجل نزع الأسلحة النووية من الشرق الأوسط دون التضحية بتنمية ورخاء شعوب المنطقة في أول رد فعل لها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الشامل مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته الأربعاء: "على جميع الفاعلين مراعاة ألا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات".

كما دعا البيان إلى تبني لغة الحوار بين الأطراف الدولية المختلفة، بالإضافة إلى "ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار".

وعلى عكس رد الفعل القطري، كانت السعودية قد احتفت بقرار الرئيس الأمريكي لما رأت فيه من انتصار سياسي على خصمهم اللدود إيران.

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كذلك سارعت الإمارات والبحرين بتأييد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على طهران مما يعكس هواجسها إزاء برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات متشددة.