نجل شاه إيران السابق يدعو الشعب الإيراني لإقامة دولة علمانية ديمقراطية

دعا رضا بهلوي الثاني، الابن الأكبر لشاه إيران السابق الشعب الإيراني لإقامة الدولة العلمانية الديمقراطية. وقال بهلوي في تغريدة على موقع تويتر تعليقا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني "إن تجربة الاتفاقية النووية الدولية الشاملة مع إيران أثبتت للشعب وللنخب الإيرانية مرة أخرى بأن المسألة لاتتعلق بوجود الصفقة أو عدم وجودها، بل إنها طبيعة النظام (الإيراني). والحل لن يأت من إتمام أو خرق صفقات كهذه، إنما من الشعب الإيراني نفسه عن طريق بناء دولة علمانية ديمقراية في إيران".
بهلوي البالغ من العمر 58 عاما يقيم في الولايات المتحدة ويعرف نفسه بأنه ناشط في مجال حماية حقوق الإنسان والديمقراطية العلمانية في إيران