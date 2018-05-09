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إيران

نجل شاه إيران السابق يدعو الشعب الإيراني لإقامة دولة علمانية ديمقراطية

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نجل شاه إيران السابق يدعو الشعب الإيراني لإقامة دولة علمانية ديمقراطية

رضا بهلوي الثاني (صورة حالية وصورة له عام 1980) - المصدر ويكيميديا
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دعا رضا بهلوي الثاني، الابن الأكبر لشاه إيران السابق الشعب الإيراني لإقامة الدولة العلمانية الديمقراطية. وقال بهلوي في تغريدة على موقع تويتر تعليقا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني "إن تجربة الاتفاقية النووية الدولية الشاملة مع إيران أثبتت للشعب وللنخب الإيرانية مرة أخرى بأن المسألة لاتتعلق بوجود الصفقة أو عدم وجودها، بل إنها طبيعة النظام (الإيراني). والحل لن يأت من إتمام أو خرق صفقات كهذه، إنما من الشعب الإيراني نفسه عن طريق بناء دولة علمانية ديمقراية في إيران".

بهلوي البالغ من العمر 58 عاما يقيم في الولايات المتحدة ويعرف نفسه بأنه ناشط في مجال حماية حقوق الإنسان والديمقراطية العلمانية في إيران

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان قد ألغى معظم العقوبات الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية في مقابل قيام طهران بالحد من طموحاتها النووية. ووعد ترامب بإضافة عقوبات جديدة "عالية المستوى" على إيران.

وتوالت ردود الأفعال الدولية على هذا القرار ما بين مؤيد ورافض، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الإيراني واشنطن، وقام مجموعة من أعضاء البرلمان الإيراني بحرق العلم الأمريكي ونسخة رمزية من الاتفاق النووي.