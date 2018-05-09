بوتين في يوم النصر: "لن نسمح لمن يحاول أن يغير التاريخ"

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم 9 مايو / أيار خطاباً ضمن استعراض عسكري بمناسبة الذكرى 73 للنصر في الحرب العالمية الثانية، بحضور كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الصربي إليكساندر فويسك.
وشارك في الاستعراض الذي أجري في الساحة الحمراء في موسكو 13 ألف جندي بالإضافة إلى حوالي 120 عربة عسكرية وصواريخ، تخلله تحليق للطائرات الحربية الروسية.
وفي خطابه قال الرئيس بوتين:"الجميع على علم بأن الاتحاد السوفياتي كان العامل الأساسي بتحديد نتيجة الحرب العالمية الثانية، تضحيات جسيمة قدمت من قبل جنودنا وشعبنا، حيث حققنا النصر رغم الثمن الباهظ والخسائر التي تكبدناها".
وأضاف:"دافع شعبنا عن شرفنا واستقلال أمتنا، وهنا علينا أن نشكر شجاعته، لكن اليوم هنالك من يحاول أن يغير التاريخ، ونحن لن نسمح له بذلك"، وتحدث هنا بوتين عن صعود العصبيات القومية المتطرفة، والتي تشكل تهديدا للعالم بأسره.