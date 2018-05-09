قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة أطلقت صواريخ على "أهداف اقتصادية" في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء.
اعتراض صاروخين باليستيين في سماء الرياض والحوثيون يعلنون إصابة "أهداف إقتصادية"
اعتراض صاروخين باليستيين في سماء الرياض والحوثيون يعلنون إصابة "أهداف إقتصادية"
وقالت المسيرة في خبر عاجل "القوة الصاروخية تقصف الميناء الجاف وأهدافا أخرى اقتصادية بالرياض بدفعة صواريخ باليستية طراز بركان إتش2".
وأضافت القناة أن القوة الصاروخية أصابت أهدافها بدقة في الرياض
وكانت قناة العربية السعودية قد قالت في وقت سابق إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين في سماء الرياض
وذكر شهود عيان إن دوي أربعة انفجارات متتالية تردد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء.
وكانت حركة الحوثي اليمنية استهدفت الرياض في الشهور الأخيرة بعدد من الصواريخ.
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