من سيفوز بمسابقة يوروفيجين 2018 في لشبونة؟

انطلقت ليلة أمس مسابقة يوروفيجين للأغنية الأوروبية 2018 في العاصمة البرتغالية لشبونة، فيما ستشهد النهائي يوم السبت 12 أيار/مايو.

وكانت أول أغنية باللغة البرتغالية تفوز في تاريخ هذه المسابقة.

فيما فازت المغنية الأوكرانية جمالا في نسخة عام 2016 بأغنية 1944، التي صيغت بمزيج من الإنجليزية والتترية القرمية.

وتفيد مكاتب المراهنات إلى أن المغنية المفضلة لهذا العام هي الألبانية إيليني فورييرا بأغنيتها فويغو، التي تؤديها بالإنجليزية.

أي لغة ستفوز هذه السنة؟

تبقى اللغة الإنجليزية صاحبة الحظ بـ 50 مقابل 1 للفوز بمسابقة هذه السنة، حسب بيتفير للمراهنات.

إذن، ينتظر أن تكون الأغنية الفائزة هذه السنة باللغة الإنجليزية.

قبل أن تتغير القواعد، كانت الفرصة للإنجليزية أقل، لأن الأغاني باللغة الإنجليزية كانت من إيرلندا ومالطا والمملكة المتحدة.

ومن المثير، أن الأغنية التي فازت بالمسابقة في السنة الماضية، البرتغالية أمار بيلوس ديوس، كانت أول أغنية تصاغ بلغة البلد الأم منذ عام 2007.

ويظهر ألكسندر ريباك من النرويج بين المفضلين لهذه السنة، وهكذا يصوغون الغنية المكتوبة بالإنجليزية، السيدات والسادة ستغنى بالفرنسية.

من سيفوز بمسابقة يوروفيجين 2018؟

لدينا 31 أغنية من الأغاني المشاركة كتبت بالإنكليزية أي 46،3 بالمئة من فرص الفوز.

اللغة الثانية التي تنافس الإنجليزية هي الفرنسية إذ أن هناك 14 أغنية من المرشحات للفوز تؤدى بهذه اللغة. لكن نسبتها تبقى عند حدود 20.9 بالمئة.

أثارت النتائج الجيدة التي حصل عليها أمير وألما في عامي 2016 و2017، اهتماما متجددا من جانب مشاهدي التلفزيون الفرنسي الذين فضلوا منافسة الموسيقى ولا شك أن مشاركة الثنائي مدام مسيو لن تفشل في إطلاق العنان للمشاعر.

كثيرا ما نتذكر أن فرنسا لم تفز منذ أن فازت ماري ميريام والطائر الطفل في عام 1977، أي قبل 41 عاما. لقد فازت فرنسا 5 مرات لكن إيرلندا فازت 7 مرات بهذه المسابقة.

كما كل عام، سيكون من دواعي سرور المشاهدين أن يروا بعض البلدان يصوتون فيما بينهم. هذه الأصوات "الجيوسياسية" كما يطلق عليها لا مفر منها. لكن من الذي يصوت لمن؟

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