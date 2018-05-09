الريال الإيراني يهوي إلى مستوى قياسي جديد بعد قرار ترامب

هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار في السوق الحرة يوم الأربعاء، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي لطهران مما يغذي المخاوف من أزمة اقتصادية في إيران.

وعُرض الدولار بسعر يصل إلى 75 ألف ريال مقارنة مع حوالي 65 ألف ريال قبيل إعلان ترامب قراره مساء يوم الثلاثاء وفقا لموقع بونباست.كوم ‭‭‭https://www.bonbast.com‬‬‬ الذي يرصد أسعار السوق الحرة.

وعرض المتعاملون في طهران مستويات مماثلة يوم الأربعاء، وفقا لاقتصادي إيراني مقيم خارج البلاد لكنه على اتصال بهم. وقال متعامل إن الريال سجل 78 ألفا للدولار في حين قال آخر إنه أبرم عمليتي بيع للدولار بسعر 80 ألف ريال.