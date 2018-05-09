مركز لانتاج الليزر الأقوى في العالم

انه احد المراكز الليزرية الأوربية، الآخران في رومانيا والمجر، هدف الاتحاد الأوروبي هو التربع على قمة الأبحاث العلمية والطبية والصناعية. المركز مفتوح لجميع الباحثين. التقينا بالباحث المتخصص بالبرامج الهندسية جورج كورن ليحدثنا عن هذا المركز:

"أولاً وقبل كل شيء، انها منشأة علمية للقيام ببحوث أساسية. هذه هي مهمتنا، في مجالات مختلفة، أطلق على هذا اسم عائلة "العلوم القائمة على الفوتون.

ننتج الفوتونات ونستخدمها للقيام بأشياء مختلفة. فتحنا نقطة من خلالها يقدم الباحثون مقترحاتهم، نراجعها ونرتبها وفقا لجودتها. من بعد نوفر لهم الليزر لفترة معينة، وفقاً لاحتياجاتهم ومجاناً. هذا يُمنكنهم من إجراء بحوثهم.

لدينا ثلاثة انواع ليزرية مهمة. الآخير هو الذي سنبدأ باستخدامه في العام المقبل هو ليزر بقوة 10 بيتاوات. انه الأول من نوعه في العالم.

يحتوي هذا المبنى على 35 ألف متر مكعب من الخرسانة، فيه أكثر من 10 آلاف طن من المعدن، أي أكثر من برج إيفل. هذا يعني انه مبنى قوي للقيام بكل هذه البحوث. سنحصل على المواد اللازمة وتم وضع الليزر، سنقوم بتتشغيله، اننا نتناقش مع المستخدمين، وفخرنا يزداد كل يوم"، يقول الباحث المتخصص بالبرامج.