شاهد: أطنان من الشوكولاتة تسيل على طريق سريع ببولندا
أدى حادث انقلاب لشاحنة نقل إلى تسرب أطنان من الشوكولاتة السائلة على طريق سريع ببولندا.
واضطرت السلطات المحلية لاستخدام كميات هائلة من المياه الساخنة لإزالة الشوكولاتة التي نتج عن تسربها إيقاف حركة المرور بحارات الطريق الست.
وقال بوغدان كوفالسكي بإدارة الحريق بمنطقة سلوبكا حيث وقع الحادث إن بقعاً من البترول لربما كانت أسهل في إزالتها من سائل الشوكولاتة الذي انتشر في أرجاء الطريق بكميات كبيرة.
وقالت وسائل إعلام بولندية إن الحادث لم يسفر سوى عن إصابة سائق الشاحنة بكسر في ذراعه.