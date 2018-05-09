فتاتان عمرهما 10 و11 عاماً متهمتان بالتآمر لقتل زميلتهما بفيرجينيا

تواجه فتاتان لم يتعد عمرهما أحد عشر عاماً تهم التآمر بغرض قتل زميلة لهما بمدرسة بمقاطعة برينس ويليام بولاية فيرجينيا الأمريكية.
وقالت وكالة أسوشيتد برس نقلاً وسائل إعلامية محلية إن الطفلتين استخدمتا لغة مشفرة في التواصل عبر الرسائل النصية الهاتفية واتفقا على التخلص من تلك الرسائل لاحقاً.
وقامت شرطة المقاطعة بتوجيه الاتهام للفتاتين بالتخطيط لارتكاب جنحة بعد قيام أحد أولياء الأمور بعمل محضر لهما.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن فحوى الرسائل النصية، إلا أن الشرطة قالت إنها استهدفت طالبة أخرى بنفس مدرسة الفتاتين.
ولم يتم الإفصاح عن أسماء الفتاتين أو مدرستهما نظراً لسنهما الصغير حيث تعتبران من الأحداث.
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