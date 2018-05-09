أوبر تخطط لإطلاق سيارة الأجرة الطائرة

من أجل تخطي مشاكل الطرقات والاختناقات المرورية تخطط شركة أوبر لصناعة سيارات طائرة. وقد وضعت الشركة تصورها لمستقبل يتخلص فيه سكان المدن من الاختناقات المرورية التي تهدر أوقاتهم من خلال إنتاج طائرة مروحية كهربائية هجينة سمّتها مركبة الإقلاع والهبوط العمودي.

وأكدت مصادر إعلامية وجود تعاون بين وكالة "ناسا" لأبحاث الفضاء وشركة "أوبر" لنقل الركاب، لتطوير مشروع شراكة يمكن أن يؤدي إلى إنتاج سيارة أجرة جديدة فائقة التقدم تستخدم في النقل الجوي بين المدن داخل الدولة الواحدة.

وعلى هذا الأساس وقع الشريكان على اتفاقات بشأن استكشاف مفاهيم وتقنيات لأزمة النقل الجوي للركاب والبضائع، وهذه الاتفاقية تعد الثانية بين "أوبر" ووكالة الفضاء، وكجزء من الاتفاقية، ستشارك شركة نقل الركاب بقاعدة البيانات وفي بناء سيارات الأجرة الطائرة التي من المتوقع أن يجرى تشغيلها في عام 2020 لتطوير برنامج التنقل في المناطق الحضرية التابع لناسا.