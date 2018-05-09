شاهد: محاولات لإجلاء مهاجرين من ليبيا إلى النيجر

تستأنف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء المهاجرين من ليبيا يوم الثلاثاء، عبر رحلة جوية تنقل 132 لاجئا وطالب لجوء، معظمهم إريتريون، إلى النيجر لتوطينهم في بلد ثالث.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المجموعة كانت غادرت بالفعل مطار معيتيقة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء لكنها عادت بسبب مشكلة فنية. ومن المقرر أن يغادروا مرة أخرى في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء.