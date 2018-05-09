شاهد: محاولات لإجلاء مهاجرين من ليبيا إلى النيجر

تستأنف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء المهاجرين من ليبيا يوم الثلاثاء، عبر رحلة جوية تنقل 132 لاجئا وطالب لجوء، معظمهم إريتريون، إلى النيجر لتوطينهم في بلد ثالث.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المجموعة كانت غادرت بالفعل مطار معيتيقة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء لكنها عادت بسبب مشكلة فنية. ومن المقرر أن يغادروا مرة أخرى في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء.
وسبق أن أجلت المفوضية نحو ألف لاجئ وطالب لجوء إلى النيجر، لكن العملية توقفت بسبب تأجيل توطينهم في دول غربية.
وكان بضع مئات من اللاجئين وطالبي اللجوء قد نقلوا من ليبيا مباشرة، لكن الأعداد تراجعت بسبب إخلاء معظم السفارات الغربية في ليبيا عام 2014.
وقال المسؤول بالمفوضية عمر بوغرسة إن هناك رحلة إجلاء أخرى مقررة من ليبيا إلى النيجر الأسبوع المقبل. وأضاف "الخطة هي (عملية نقل للاجئين) كل فترة معينة... على حسب الظروف المتاحة من الدولة الليبية والدولة الثالثة التي يتم ارسال اللاجئين لها.. مثل النيجر حاليا."
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وثمة مئات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء في ليبيا، ووصل بعضهم أملا في العبور إلى أوروبا بحرا. يمر كثير منهم بظروف رهيبة وإساءة معاملة منها العمالة القسرية والتعذيب لدى وقوعهم في أيدي شبكات التهريب والعصابات المسلحة في ليبيا.
ويقول مسؤولون أوروبيون وأفارقة إن الأعداد التي تصل إلى أوروبا بدأت في العام الماضي بالتراجع نتيجة تحسن جهود مكافحة التهريب لكن هذا أدى أيضا إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من المهاجرين في ليبيا. وكثيرا ما يجري احتجاز هؤلاء في ظروف تقول جماعات حقوقية إنها خطيرة وغير إنسانية.
المصدر: رويترز