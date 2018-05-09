بومبيو في كوريا الشمالية وتوقعات بالافراج عن أمريكيين محتجزين

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ يوم الأربعاء لإجراء محادثات حول إطلاق سراح ثلاثة سجناء أمريكيين والإعداد لقمة أولى من نوعها تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في حين يتوقع محللون عودته يعود برفقة الأسرى الثلاثة بالإضافة إلى تفاصيل أكثر حول القمة المتوقعة.

وذكر تقرير لممثل شبكات إعلامية أمريكية أن بومبيو وصل إلى بيونغ يانغ قادما من اليابان، في ثاني زيارة له لكوريا الشمالية في أقل من ستة أسابيع، وتوجه إلى فندق كوريو للاجتماعات.

مسؤول في قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية قال إنه من المتوقع وضع "اللمسات الأخيرة" على موعد القمة المرتقبة، بالإضافة إلى ضمان من كوريا الشمالية بالإفراج عن المعتقلين الأمريكيين الثلاثة، والذي قال عنه ترامب بأنه أنه سيكون "شيء عظيم"، ولم يؤكد بومبيو أي التزام من الجانب الكوري الشمالي ولكنه يعتقد أن كوريا الشمالية ستفعل "الشيء الصحيح".