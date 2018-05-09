ماهو يوم أوروبا ومن يحتفل به هذه الأيام؟

يوافق “يوم أوروبا” الـ9 من أيار/ مايو في كل عام، ويأتي لإحياء ذكرى إعلان روبرت شومان في العام 1950 الذي أسس لإنشاء مادعي بـ “الجماعة الأوروبية للفحم والصلب“، وهي النواة التي شكلت الإرهاصات الأولى للاتحاد الأوروبي.

ما هو الهدف وراء تشكيل هذه الجماعة؟

أعضاء الجماعة هم كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج. والهدف كان جمع موارد هذه البلدان من الفحم والصلب، وإنشاء سوق مشتركة لها، ورفع رسوم الاستيراد والتصدير عنها.