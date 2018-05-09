حين تحدّد الانتخابات البرلمانية المسار العام لأوروبا

يجري الاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من أيار/مايو ضمن سياق مهم للغاية بالنسبة للمؤسسات الأوروبية. ذلك أنها في مارس/ أذار 2019 ، سيكون تاريخ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي أمرا واقعا وفي ظل تصاعد مشاعر االتطلعات المعادية لأوروبا و تنامي الخطابات الشعبوية لدى الساسة الأوروبيين فإن الانتخابات البرلمانية الأوروبية هي على الأبواب وستحدد مصير المسار الذي ستنتهجه أوروبا مستقبلا.

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"يجب أن نصوت لأنه حق لنا كمواطنين، وهو واجب أيضًا. وإلا فما ثمّة داع للشكوى من واقع الأمور، إذا لم ننتخب، فالشخص الذي يمتنع عن التصويت هو لا يشاركنا القيم، ثمة مواضيع مهمة جدا، تشغل أوروبا ومنها التعليم والهجرة "، تقول فتاة متحسمة لأوروبا.