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مكتب بروكسل

حين تحدّد الانتخابات البرلمانية المسار العام لأوروبا

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حين تحدّد الانتخابات البرلمانية المسار العام لأوروبا

حين تحدّد الانتخابات البرلمانية المسار العام لأوروبا
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يجري الاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من أيار/مايو ضمن سياق مهم للغاية بالنسبة للمؤسسات الأوروبية. ذلك أنها في مارس/ أذار 2019 ، سيكون تاريخ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي أمرا واقعا وفي ظل تصاعد مشاعر االتطلعات المعادية لأوروبا و تنامي الخطابات الشعبوية لدى الساسة الأوروبيين فإن الانتخابات البرلمانية الأوروبية هي على الأبواب وستحدد مصير المسار الذي ستنتهجه أوروبا مستقبلا.

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"يجب أن نصوت لأنه حق لنا كمواطنين، وهو واجب أيضًا. وإلا فما ثمّة داع للشكوى من واقع الأمور، إذا لم ننتخب، فالشخص الذي يمتنع عن التصويت هو لا يشاركنا القيم، ثمة مواضيع مهمة جدا، تشغل أوروبا ومنها التعليم والهجرة "، تقول فتاة متحسمة لأوروبا.

Point of view

"في حقيقة الأمر لا يصوت المواطنون على المؤسسات التي يريدونها ، بل يصوتون على المرشحين وأحزابهم السياسية ، وفي العديد من الدول فإن السياسيين الأكثر شهرة هم من يأتون إلى بروكسل وهذا أمر ظاهر للعيان.

دورو فرانتيسكو مديرالسياسات فوت ووتش يوروب

منذ التصويت الانتخابي العام المباشر الأول في عام 1979، تراجعت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الأوروبية. في عام 2014، صوّت أقل من 20 بالمئة من الناخبين في سلوفاكيا وجمهورية التشيك.

بالنسبة لرئيس منظمة فوت ووتش يوروب، هناك وعي سياسي طاغ على مختلف المستويات بأوروبا.

ويقول دورو فرانتيسكو، مدير السياسات فوت ووتش يوروب:

"في حقيقة الأمر لا يصوت المواطنون على المؤسسات التي يريدونها، بل يصوتون على المرشحين وأحزابهم السياسية، وفي العديد من الدول فإن السياسيين الأكثر شهرة هم من يأتون إلى بروكسل وهذا أمر ظاهر للعيان.

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