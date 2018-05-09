فتاة تتعرض لهجوم بمادة "ماء النار" بالقرب من محطة ميترو بريكستون بلندن

قالت الشرطة البريطانية إنها تشتبه في تعرض شابة تبلغ من العمر 20 عاما إلى هجوم بمادة "ماء النار" بالقرب من محطة ميترو الأنفاق ببريكستون بجنوب لندن. وأضافت الشرطة أن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة و45 دقيقة بعد ظهر يوم الثلاثاء.
الفتاة كانت بداخل حافلة نقل عمومي وقت وقوع الهجوم ونقلت إلى المستشفى بحسب شهود عيان من مكان الحادث.
وقال الشهود إنهم شاهدوا فرق الإنقاذ حول الفتاة وهم يرشونها بالمياه، فيما أعلنت الشرطة ان حالتها الصحية غير خطرة وانها لم تصب بحروق في وجهها.
وقامت السلطات المحلية ببريستول بإغلاق الطريق رقم 23 أمام حركة المرور.
وأظهر شريط فيديو تم تصويره من سطح مبنى مورليز، المتجر الرئيسي المقابل لمحطة بريكستون للمترو أثار الهجوم في المنطقة وسيارات الطوارئ التي كانت تصطف على جانبي الطريق.
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