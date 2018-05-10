أيدت البحرين ما وصفته بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وذلك في أعقاب الضربات الإسرائيلية على عدة مواقع عسكرية سورية بالقرب من دمشق وحمص مساء الأربعاء وخلال الساعات الأولى من صباح الخميس.
القصف الإسرائيلي لسوريا: البحرين تدعم "حق" إسرائيل في "الدفاع عن النفس"
القصف الإسرائيلي لسوريا: البحرين تدعم "حق" إسرائيل في "الدفاع عن النفس"
وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة له يوم الخميس إن إسرائيل كأي دولة أخرى في المنطقة لها حق الدفاع عن نفسها ضد مصادر الخطر العسكري.
وتقول إسرائيل إنها استهدفت 70 موقعاً عسكرياً تتمركز بها قوات إيرانية داعمة لنظام بشار الأسد وذلك بعد قيام القوات الإيرانية بقصف مواقع عسكرية إسرائيلية بهضبة الجولان.
وتنضم البحرين ذات الأغلبية الشيعية والأسرة الحاكمة السنية إلى كل من السعودية والإمارات في معاداتها للنظام الإيراني كما أيدت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الشامل مع إيران.
وعلى الرغم من تأييد الخارجية البحرينية للضربات الإسرائيلية إلا أن البحرين لا تقيم أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 23 جندياً وإصابة 18 آخرين، طبقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.
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