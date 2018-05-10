قالت خدمة إسعاف في كينيا اليوم الخميس إن 21 شخصا على الأقل قتلوا عندما فاض سد في مقاطعة ناكورو بغرب البلاد واجتاحت المياه المنازل المجاورة له.
مقتل 21 شخصا على الأقل جراء فيضان سد في كينيا
مقتل 21 شخصا على الأقل جراء فيضان سد في كينيا
وقال مسؤول حكومي إن السد فاض بعد سقوط أمطار غزيرة أسفرت عن "دمار هائل" وأدت إلى وقوع وفيات.
ووقع الفيضان في سولاي بمقاطعة ناكورو على بعد 190 كيلومترا شمال غربي العاصمة نيروبي في وقت متأخر يوم الأربعاء.
وقال لي كينياجوي حاكم ناكورو في بيان "ألحقت المياه دمارا هائلا بالأرواح والممتلكات. لم نتأكد من حجم الأضرار بعد".
وأعلن الصليب الأحمر الكيني في حسابه الرسمي على تويتر أنه نقل 39 شخصا الليلة الماضية إلى المشفى بعد انهيار ضفة السد، وبأن عمليات البحث والانقاذ مازالت مستمرة من قبل الحكومة الكينية والصليب الأحمر ووحدات الطوارئ الطبية المختصة.
وشهدت كينيا، مثل عدد من الدول الأخرى في شرق أفريقيا، سقوط أمطار غزيرة على مدى الشهرين الماضيين. وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء أن الأمطار أسفرت عن مقتل 132 شخصا ونزوح 222456 شخصا في 32 دولة منذ شهر مارس آذار.
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المصدر: رويترز