المرصد السوري لحقوق الإنسان : 23 قتيلاً حصيلة الضربات الإسرائيلية على سوريا

أسفرت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية مساء الأربعاء وليل الخميس على عدة مناطق في سوريا عن 23 قتيلاً على الأقل من بينهم 18 أجنبياً بحسب ما أعلن عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت عشرات الأهداف العسكرية واللوجستية الإيرانية في دمشق بالإضافة إلى مراكز مراقبة واستطلاع، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني بمدينة حمص وفي شرق دمشق حيث يتواجد "مقاتلون إيرانيون" ومقاتلون من الفرقة الرابعة في الجيش السوري. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزير الدفاع الروسي تأكيده أن الجيش الإسرائيلي أطلق ما يقارب سبعين صاروخاً.