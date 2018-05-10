قال مسؤول بخدمات الطوارئ يوم الخميس إن شخصا واحدا قتل في مسجد بالقرب من مدينة دربان في جنوب أفريقيا عندما هاجم أشخاص مسلحون بالسكاكين والمسدسات المصلين وذبحوا ثلاثة أشخاص قبل أن يلوذوا بالفرار.
مقتل إمام مسجد دربان وإصابة شخصين آخرين في هجوم بالسكاكين
مقتل إمام مسجد دربان وإصابة شخصين آخرين في هجوم بالسكاكين
وقال بريم بالرام المتحدث باسم الهيئة الذي كان أول من وصل إلى موقع الحادث "توفي إمام المسجد الذي كان من بين المصابين الثلاثة، فيما يتواجد المصابان الآخران في حالة حرجة". ولم يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم.
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