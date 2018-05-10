سيدة تقاضي مغني الراب كريس براون بسبب "حفلة جنسية"

رفعت سيدة أميركية دعوى قضائية بتهمة التعرض إلى الاغتصاب في بيت مغني الراب الحاصل على جائرزة غرامي الموسيقية كريس براون. ويبدو أنّ حادثة الاغتصاب وقعت خلال حفلة ماجنة في بيت المغني حيث تناول المدعوون الخمور وتعاطوا مواد مخدرة. وأكدت غلوريا ألريد، محامية المدعية، والمختصة في قضايا الاعتداءات الجنسية أنّ "عملية الاغتصاب التي تعرضت لها موكلتها كانت مرعبة". المحامية أكدت أنّ موكلتها تسعى للحصول على تعويضات عامة وغير عقابية.

واتهمت المجني عليها والتي تم الإشارة إليها باسم "جين دو" اثنين من مرافقي براون بالاعتداء عليها، وذلك بعد إغرائها للصعود لغرفة نوم بالطابق العلوي من بيت مغني الراب.