سيدة تقاضي مغني الراب كريس براون بسبب "حفلة جنسية"

رفعت سيدة أميركية دعوى قضائية بتهمة التعرض إلى الاغتصاب في بيت مغني الراب الحاصل على جائرزة غرامي الموسيقية كريس براون. ويبدو أنّ حادثة الاغتصاب وقعت خلال حفلة ماجنة في بيت المغني حيث تناول المدعوون الخمور وتعاطوا مواد مخدرة. وأكدت غلوريا ألريد، محامية المدعية، والمختصة في قضايا الاعتداءات الجنسية أنّ "عملية الاغتصاب التي تعرضت لها موكلتها كانت مرعبة". المحامية أكدت أنّ موكلتها تسعى للحصول على تعويضات عامة وغير عقابية.
واتهمت المجني عليها والتي تم الإشارة إليها باسم "جين دو" اثنين من مرافقي براون بالاعتداء عليها، وذلك بعد إغرائها للصعود لغرفة نوم بالطابق العلوي من بيت مغني الراب.
وحسب أقوال "جين دو" فان المتهمين بسد باب الغرفة باريكه لمنعها من الخروج برفقة صديقتها.
وتقطن الضحية في لوس أنجلس وقد أكدت أنها اقتيدت بالقوة إلى الحفلة مباشرة بعد حفل موسيقي في ملهى "وان واك" الليلي ليلة 23 فبراير-شباط 2017، وأنه تمّ اغتصابها عدة مرات من طرف مغني الراب لويل غريسوم، الشهير باسم "يونغ لو".
وتتهم الضحية سيدة أخرى تدعى "دوي إكس" كانت في الحفل أيضا، وهي التي أجبرتها على ممارسة الجنس، وهو ما أكدته المحامية غلوريا ألريد، التي أضافت أنّ معنويات موكلتها منهارة بسبب ما حدث.
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وحسب الدعوى فقد تعرفت الضحية وصديقتها إلى مغني الراب لويل غريسوم، الذي دعاهما إلى جانب كريس براون إلى مواصلة الحفل في أحد استوديوهات التسجيل وقام بمصادرة هاتفهما، ثم دعاهما إلى منزل كريس براون لحضور حفلة أخرى، مؤكدا أنه المكان الذي يمكن فيه للضحية أن تسترجع هاتفها. وأضافت الضحية أنها لم تتمكن من استعادة هاتفها ولم تستطع الخروج لأن المنزل كان يفتح بواسطة رقم سري.
وحسب الضحية فقد أغدق مغني الراب كريس براون على ضيوفه ما طاب ولذّ من الخمور والمخدرات ودعاهم إلى الاستمتاع، ولكن الضحية رفضت تناول مادة الكوكايين التي اقترحت عليها، ووجدت نفسها في غرفة إلى جانب نساء جمعتهن علاقات جنسية مع لويل غريسوم وكريس براون وقد رفضت خلع ملابسها مشيرة إلى أنها لا ترغب في ممارسة الجنس مع أيّ كان. وتؤكد الدعوى أنه تمّ منع الضحية من الخروج من الغرفة وتمّ اغتصابها عدة مرات من قبل لويل غريسوم كما تمّ تعنيفها من قبل المدعوة "دوي إكس".
ولحدّ الآن لم تتمكن شرطة لوس أنجلس من فتح تحقيق في هذه القضية نظرا لاستحالة التواصل مع براون وغريسوم. للتذكير كريس براون معروف بتورطه في قضايا عنف حيث سبق وأن اتهم بالاعتداء على صديقته السابقة نجمة البوب ريحانا في 2009، كما اعتدى بالضرب على أحد عشاقه في واشنطن في 2014، وفي العام 2016 اتهم بممارسة سلوك عدواني على سيدة في لاس فيغاس وأخرى في لوس انجلس حيث اعتقل لفترة قصيرة.