يوروفيجن 2018: عشرون متسابقا في الحفل النهائي للمسابقة الغنائية الأوروبية

في الحفل الأول تمكن المتسابقون الأوروبيون من الصعود إلى مرحلة نصف النهائي. عشرة متسابقيين من عشر بلدان أوروبية تمكنوا من التغلب على ثلاثة وأربعين متسابقا.

وجرت العادة على تقسيم المتنافسيين على حفلين لنصف النهائي، وهذه هي فاعليات الحفل نصف النهائي الثاني الذي يتم بموجبه اختيار عشرة متسابقيين من أصل ثمانية عشر متسابقا ليتنافس عشرون متسابق في الحفل النهائي على لقب واحد فقط.

وشاركت أستراليا كضيفة شرف لهذا العام، بينما صعدت ك من فرنيا وإيطاليا إلى النهائيات دون تصفيات.

ويشارك في الحفل النهائي للمسابقة الأكثر شعبية في أوروبا عشرون متسابقا من بلدان مختلفة وهي: صربيا، مولدوفا، اليونان، أوكرانيا، السويد، أستراليا، النرويج، الدنمارك، سلوفانيا، هولندا، النمسا، ستونيا، قبرص، ليتوانيا، إسرائيل، الجمهورية التشيكية، بلغاريا، ألبانيا، فنلندا، أيرلندا.

المنافسة محتدمة فقد تم بالفعل اختيار :

1- النمسا: سيزار سامبسون ، لأغنية "لا أحد غيرك"

2- استونيا: إلينا نيشايفا، لأغنية "لا فورزا"

3 - قبرص: إينا فوريرا، لأغنية "فيوغو"

4 - ليتوانيا: إيفا زاسيماوسكايت، لأغنية "عندما نكون مسنين"

5- إسرائيل: نيتا برزيلاي، لأغنية "لعبة"

6 - الجمهورية التشيكية: ميكولاس جوزيف، لأغنية "كذب علي"

7 - بلغاريا: فريق أيوينوكس، لأغنية "بونز"

8 - ألبانيا: يوجنت بوشبيبا، لأغنية "مول"

9- فنلندا: سارا آلتو، لأغنية "الوحوش"

10 - ايرلندا: ريان اوشوغوني، لأغنية "معا"

أما اليوم فسيتم التنافس بين 18 بلدا أوروبيا:

النرويج: رومانيا: صربيا: سان مارينو: الدنمارك: روسيا: مولدوفا أستراليا: جوروجيا: بولندا: مالطة: اليونان السويد: أوكرانيا: هولندا: لاتفيا: الجبل الأسود: سلوفينيا: المكان: ألتس أرينا ، لشبونة الزمان: العاشر من مايو 2018 شعار الحفل: كل على من مكانه كيفية التصويت: مزيج من 50٪ من التلفاز و 50٪ من هيئات المحلفين. يمكن لجميع الدول المشاركة في الدور نصف النهائي 1 التصويت، جنبا إلى جنب مع ثلاثة بلدان مؤهلة مسبقا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا،وسيتم الكشف عن التصويت والنقاط بعد الحفل النهائي الأخير

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