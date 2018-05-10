فريق يورونيوز عربي ينقل لكم فاعليات حفل نصف النهائي لمسابقة #يوروفيجين للأغنية الأوروبية.
تابعوا معنا التغطية المباشرة لحفل نصف نهائي مسابقة الغناء الأوروبية يوروفيجين
تابعوا معنا التغطية المباشرة لحفل نصف نهائي مسابقة الغناء الأوروبية يوروفيجين
في الحفل الأول تمكن المتسابقون الأوروبيون من الصعود إلى مرحلة نصف النهائي. عشرة متسابقيين من عشر بلدان أوروبية تمكنوا من التغلب على ثلاثة وأربعين متسابقا.
وجرت العادة على تقسيم المتنافسيين على حفلين لنصف النهائي، وهذه هي فاعليات الحفل نصف النهائي الثاني الذي يتم بموجبه اختيار عشرة متسابقيين من أصل ثمانية عشر متسابقا ليتنافس عشرون متسابق في الحفل النهائي على لقب واحد فقط.
المنافسة محتدمة فقد تم بالفعل اختيار :
1- النمسا: سيزار سامبسون ، لأغنية "لا أحد غيرك"
2- استونيا: إلينا نيشايفا، لأغنية "لا فورزا"
3 - قبرص: إينا فوريرا، لأغنية "فيوغو"
4 - ليتوانيا: إيفا زاسيماوسكايت، لأغنية "عندما نكون مسنين"
5- إسرائيل: نيتا برزيلاي، لأغنية "لعبة"
6 - الجمهورية التشيكية: ميكولاس جوزيف، لأغنية "كذب علي"
7 - بلغاريا: فريق أيوينوكس، لأغنية "بونز"
8 - ألبانيا: يوجنت بوشبيبا، لأغنية "مول"
9- فنلندا: سارا آلتو، لأغنية "الوحوش"
10 - ايرلندا: ريان اوشوغوني، لأغنية "معا"
أما اليوم فسيتم التنافس بين 18 بلدا أوروبيا:
النرويج:
رومانيا:
صربيا:
سان مارينو:
الدنمارك:
روسيا:
المولديف:
أستراليا:
جوروجيا:
بولندا:
مالطة:
المجر:
السويد:
أوكرانيا:
هولندا:
لاتفيا:
الجبل الأسود:
سلوفينيا: