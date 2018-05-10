السعودية تؤكد أنها ستطور أسلحة نووية في حال قامت إيران بذلك

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأربعاء أن السعودية ستسعى جاهدة لتطوير سلاح نووي، في حال امتلكت إيران هذه القدرة.
تصريح الجبير لم يكن بعيدا عما أكده ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب ما أوردته وكالة رويترز" في آذار/مارس الماضي، بأن بلده ستطور "دون أدنى شك"، أسلحة نووية في حال تمكنت إيران من امتلاكها.
وفي اليوم ذاته، وبعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، كان الجبير قد أطلق سلسلة تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث قال في تغريدة:" نؤيد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وندعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وسنستمر بالعمـل مـع شركائنا لمعالجة خطر سياسات العدائية".
تصريحات الجبير عبرت عن الموقف الرسمي للمملكة وحلفائها في الخليج كالإمارات العربية المتحدة والبحرين، وقالت "وكالة رويترز"، نقلا عن مصدر مقرب من القيادة في السعودية، إن زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للبيت الأبيض في شهر آذار/ مارس الماضي كانت تهدف بالأساس إلى تعزيز تنسيق موقف البلدين بخصوص الملف الإيراني، وقال المصدر:"كنا مع هذا القرار وعملنا من أجله".
للمزيد على يورونيوز:
واعتبرت السعودية والإمارات والبحرين انسحاب واشنطن من إتفاق النووي الإإيرايني بمثابة الانتصار، خاصة مع عودة فرض العقوبات على طهران، بسبب تحركات الأخيرة في السنوات الماضية لتطوير صواريخ بالستية ودعمها لتحركات بعض الميليشيات المعادية لها.
هذا الاتهام جاء على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حيث كان قد ألمح عبر حسابه على "تويتر" بأن إيران استغلت رفع العقوبات الاقتصادية لتطوير صواريخ بالستية، في تغريدة نشرها يوم 8 مايو/ أيار، بعد قرار ترامب بالانسحاب، وتابع في تغريدته :"وهي تستغلها لزعزعة الأمن في المنطقة من خلال دعمها ميليشيات إرهابية مثل حزب الله والحوثيين".