السعودية تؤكد أنها ستطور أسلحة نووية في حال قامت إيران بذلك

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأربعاء أن السعودية ستسعى جاهدة لتطوير سلاح نووي، في حال امتلكت إيران هذه القدرة.

تصريح الجبير لم يكن بعيدا عما أكده ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب ما أوردته وكالة رويترز" في آذار/مارس الماضي، بأن بلده ستطور "دون أدنى شك"، أسلحة نووية في حال تمكنت إيران من امتلاكها.

وفي اليوم ذاته، وبعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، كان الجبير قد أطلق سلسلة تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث قال في تغريدة:" نؤيد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وندعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وسنستمر بالعمـل مـع شركائنا لمعالجة خطر سياسات العدائية".