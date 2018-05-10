قال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها يوم الخميس على عدة أهداف في سوريا.
وقال المقدم جوناثان كونريكوس للصحفيين "تم إبلاغ الروس قبل هجومنا من خلال الآليات القائمة لدينا". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
إسرائيل: روسيا على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على سوريا
قال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها يوم الخميس على عدة أهداف في سوريا.
وقال المقدم جوناثان كونريكوس للصحفيين "تم إبلاغ الروس قبل هجومنا من خلال الآليات القائمة لدينا". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
واتهمت إسرائيل الجنرال قاسم سليماني، الذي يقود الذراع المسؤولة عن العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتدبير هجوم صاروخي يوم الخميس على قواعد للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان من داخل سوريا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين "قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذه وقاده (الهجوم الصاروخي) ولم يحقق غرضه".
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت خلال هجوم يوم الخميس أصابت عددا من مواقع الدفاع الجوي السوري وموقع رادار ومستودعا للذخيرة.
وأوردت وسائل الإعلام أيضاً أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية، لكن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ذكرت أن بعض الصواريخ استطاعت "استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة"، وأنه تم إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية إلى الجنوب من مدينة حمص.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد يوم الأربعاء أن هجوما إسرائيليا على منشآت عسكرية إيرانية جنوبي دمشق أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم ثمانية إيرانيين.
المصدر: رويترز